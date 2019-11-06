عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ندوة علمية تثقيفية للتعريف بخير البرية (صلى الله عليه وسلم)، وذلك بدار أحمس رعاية المسنين بسموحة، وذلك ضمن عقد سلسلة ندوات لاستقبال المولد النبوي.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة، إن الحديث عن ميلاد سيد الخلق بما فيه من إرهاصات ومعجزات، حيث إن هذا المولد الشريف كان رحمة لأهل الأرض كما قال الحق سبحانه وتعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ".

من جانبها أوضحت المهندسة بهيرة خير الله، إحدى داعيات وزارة الأوقاف، أنه كان الهدف من بعثته تكريم الإنسان كبيرًا كان، أو صغيرًا، غنيًا، أوفقيرًا، أميرًا كان أو أجيرًا، حيث أوصانا بكبار السن خيرًا وأوصانا ببر الوالدين فلهم منا كل تقدير وكل احترام.

وتابعت: "الله (عز وجل) حثنا في القرآن الكريم على كثير من الخصال الحميدة فقال سبحانه "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"، وقال: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ".