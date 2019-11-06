لقي خمسة مهاجرين مصرعهم وفقد ستة آخرون بعد غرق مركبهم قبالة سواحل جزيرة لانزاروتي الإسبانية، بسبب أمواج عاتية.

وقالت الإدارة المحلية للجزيرة، التي تشكل جزءا من أرخبيل الكناري قبالة سواحل المغرب، اليوم، إن "رجال الإطفاء عثروا على جثث خمسة أشخاص رغم الصعوبات الناجمة عن أمواج عاتية أدت إلى انقلاب المركب".

وتمكن رجال الإغاثة من إنقاذ 4 أشخاص آخرين كانوا على متن المركب الذي كان يقل 15 مهاجرا في المجموع.

وقال المتحدث باسم فرق الإنقاذ في الجزيرة، إيزيدورو بلانكو، للقناة العامة للتلفزيون الإسباني، إن "ستة أشخاص باتوا في عداد المفقودين"، مشيرا إلى أن المحيط "يتسم بالخطورة" في هذه الفترة "مع أمواج يبلغ ارتفاعها بين ثلاثة وأربعة أمتار".

وأوضح المتحدث الإسباني، أن الناجين أبحروا الجمعة، ولم تكشف أي معلومات عن بلدانهم الاصلية أو هوياتهم.

واستمرت عمليات البحث عن المفقودين، اليوم الأربعاء، بوسائل بحرية وجوية، حسبما كتبت إدارة الحالات الطارئة في جزر الكناري على حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".