قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تولى مهام الحكم كان أمامه تحديات كثيرة، بينها تحديات اقتصادية، وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية.

وأضاف حسب الله، خلال كلمته في ندوة "دور الشباب في مواجهة تحديات الدولة المصرية" بجامعة حلوان: "كان لا بد أن تحرص مصر على مواكبة ركب التقدم، وأن تواجه كل التحديات الموجهة لشبابها، وكان لا بد من صناعة المستقبل بالعمل والعرق والجهد والوعي والفهم والإدراك لأهمية المرحلة وحجم التحديات".

وأوضح أن صناعة المستقبل تتطلب من شباب الجامعة أن يحرصوا على تحصيل التعليم الذي يتلقونه، لكي يتم تخريج دفعات من أصحاب الكفاءة لبناء الدولة المصرية بسواعدهم الفتية.

وقال الدكتور ماجد نجم، إن الندوة تستهدف توعية الطلاب بالأوضاع الداخلية والخارجية التي تمر بها مصر، وتوضيح بعض المفاهيم غير الواضحة للطلاب إلى جانب طرح آليات مشاركة الشباب في خارطة الطريق المقبلة لصناعة مستقبلهم باعتبارهم القوة الفاعلة التي تمثل نسبة لا يستهان بها.

وأوضح أن مصر دولة فتية نسبة الشباب فيها تقارب 68% من إجمالي السكان، ما يعني أن الشباب هم العمود الفقري للدولة، وهم أمل الغد المشرق وفقًا لاستراتيجية الدولة في تمكين الشباب من المناصب القيادية للاستفادة من أفكارهم.