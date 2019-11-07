قال رئيس هيئة الأركان السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، إن القوات المسلحة السودانية، قادرة على الاضطلاع بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية، كما ظلت عبر الحقب، حتى جاء انحيازها الأخير لإرادة الشعب وثورته المجيدة.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم، إن الحسين بدأ اليوم زيارة تفقدية لاتجاه البحر الأحمر الاستراتيجي، يرافقه قادة القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي، وعدد من مديري الإدارات، حيث تفقد الكلية الجوية، وكلية الدراسات البحرية، إلى جانب وحدات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.

ودعا الحسين، الضباط وضباط الصف والجنود إلى التمسك بقيم القوات المسلحة، من أجل رفعة الوطن وقواته المسلحة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد بغية العبور بها إلى بر الأمان، موضحًا أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ خطة التطوير وإعادة البناء، مضيفا أنه تم اعتماد العمل بنظام هيئة الأركان، بديلًا لنظام الأركان المشتركة، وصدور القرار الخاص بالهيكل الجديد كأولى الخطوات، مشددًا على اهتمام القيادة بالفرد العسكري، وتوفير كافة احتياجاته المادية والمعنوية.