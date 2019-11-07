تمكنت إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، بقيادة اللواء محمد عمارة، مدير المباحث، من فك لغز وفاة عجوز حرقا داخل منزل بقرية الشهيد فكري التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

اكتشف فريق البحث الجنائي، بعد إجراء التحريات اللازمة، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل مالك المنزل "محمد. ف"، 26 عاما، خريج جامعي، مقيم بمفرده بذات العقار، وأن المتوفية هي خالة والده، وتتردد عليه من حين لآخر لخدمته .

عقب القبض على المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينه ويبن المجني عليها لمنعها له الخروج من المنزل، تعدى على إثرها عليها بعصا خشبية، والتي أودت بحياتها، وإلقاءها على السرير وسكب البنزين عليها وإشعال النار بها .

كان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد محمد سعد، مأمور مركز بركة السبع، يفيد بنشوب حريق بغرفة في شقة بالطابق الأرضي، بقرية الشهيد فكري، ووفاة فاطمة حامد، 75 عاما، ربة منزل، وبالانتقال تبين وفاتها على سرير داخل الغرفة نتيجة احتراقها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة ببركة السبع، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات .