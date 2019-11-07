رئيس الزمالك يخسر مجددا.. الجنايات تقضي بعدم اختصاصها في اتهاماته ضد صحفي

قضت محكمة جنايات الجيزة، مساء أمس، بعدم اختصاصها في الدعوى المقامة من رئيس الزمالك، ضد الصحفي حسن عبدالفتاح، الذي يتهمه فيها بالسب والقذف، إثر نشر الأخير فيديوهات على قناته بموقع "يوتيوب".

شمل حكم المحكمة في القضية التي حملت رقم 10798 لسنة 2019، إحالة الدعوى إلى محكمة جنح الدقي للاختصاص.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال علي عبدالسلام، وعضوية المستشارين عبدالناصر عبدالوافي هارون ومحمد نبيه فريد ومحمد مصطفي علي.

وأقام رئيس الزمالك، دعوى ضد "عبدالفتاح"، اتهمه فيها بسبه وقذفه، طلب فيها بإصدار حكم بحبسه 3 سنوات، كما ادعى مدنيا بمبلغ 101 ألف جنيه.

ونظرت المحكمة الدعوى في عدة جلسات واستمعت خلالها لمرافعة هيئة الدفاع برئاسة المحامي طارق جميل سعيد، والتي أبدت دفوعا موضوعية، ثم أصدرت حكمها المتقدم.