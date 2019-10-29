قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه سيعرض الجهود التي بذلت لحل أزمة الصحفيين مع رئيس نادي الزمالك على مجلس النقابة، موضحا أن المجلس هو صاحب القرار سواء بالموافقة أو رفض لما تم.

وأشار رشوان في حديثه للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية الذي احتشدوا في مكتبه قبل انعقاد اجتماع المجلس منذ قليل، إلى أنه فعل ما يمليه عليه ضميره المهني في حماية كيان نقابة الصحفيين التى تقع على كاهله، في إشارة إلى جلسة الصلح التى عقدها مساء أمس الاثنين مع رئيس نادي الزمالك بمقر وزارة الشباب والرياضة برعاية الوزير.

وشدد رشوان على أن القرار الأول والأخير يعود إلى مجلس نقابة الصحفيين وليس في شخصه، مؤكدا أنه سيطرح كل الخطوات التى حدثت فى الواقعة وللمجلس حق اتخاذ الإجراء المناسب حيالها، موضحا أن الاقتراحات التى تقدم بها السبت الماضى ضد تجاوزات رئيس نادى الزمالك كان هدفها الوصول لحق أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا احترامه لرأي المجلس وهو صاحب القرار وسيتحمل نتيجته، مضيفا: "من واجب دفاعي عن كرامة الصحفيين والمهنة أذكر نفسي أن أول مقاطعة تمت من أجل كرامة النقابة كانت من هذا المجلس".

وقال عدد من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر أن الواقعة لا تخص شخص النقيب أو عضو المجلس محمود كامل اللذين أهانهما رئيس الزمالك بل تخص الجماعة الصحفية برمتها، مطالبين برد حازم ضد مثل هذه الإساءات.

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا لمناقشة العديد من الملفات المهمة، يتصدرها أزمة نادي الزمالك، وسوف يعرض نقيب الصحفيين ضياء رشوان، خلال اجتماع المجلس، آخر مستجدات الأزمة مع رئيس نادي الزمالك وخصوصا الجهود الأخيرة للصلح وكذلك الخطاب الذي تلقاه منذ قليل، وتوافد على النقابة عدد من أعضاء الجمعية العمومية لإعلان الدعم لمجلس النقابة فى الأزمة.

كما يناقش المجلس اليوم أمورا تتعلق بشؤون النقابة وهي اعتماد محضر جلسات المجلس السابقة وشؤون القيد والتكويد والإسكان والروابط وشؤون العاملين وشؤون المبنى ومستجدات أزمة إحدى الصحف الخاصة واللجان النوعية وما يستجد من أعمال.

وكان محمد سعد عبدالحفيظ عضو لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين، أكد أن اللجنة برئاسة خالد ميري وعضوية هشام يونس اجتمعت قبل أيام وانتهت من الفحص ونظر الطعون؛ تمهيدًا لاعتماد نتيجة القيد للمتقدمين للانضمام إلى جدول المشتغلين.

واحتشد عدد كبير من الصحفيين أمس بالدور الثالث لمبنى نقابة الصحفيين قبيل انعقاد مجلس النقابة، الذي لم ينته لمناقشة أزمة اعتداء رئيس نادي الزمالك على الصحفيين أعضاء النادي وأسرهم ومنعهم من الدخول بشكل متكرر.

وعبر الصحفيون عن اعتراضهم على الاتفاق الذي تم بين الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس نادي الزمالك، فجر أمس، دون الرجوع للمجلس أو الصحفيين أعضاء النادي، مطالبين النقيب بتوضحيات حول ما تم، كما أعلن عدد من أعضاء المجلس اعتراضهم على الاتفاق الذي تم بدون علمهم وهم "حسين الزناتي وهشام يونس وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل" فيما لم يعلن باقي أعضاء المجلس موقفهم في انتظار انعقاد اجتماع المجلس.

من جانبه، أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في بيان له، أنه استكمالا لمساعيه لحل أزمة الصحفيين مع إدارة نادي الزمالك، والتي كان آخرها المقترحات التي أعلن قبل أيام عن تقديمها لمجلس النقابة في اجتماعه اليوم، وبعد التسجيل والمداخلات التليفزيونية التي قام بهم فجر اليوم رئيس نادي الزمالك لتصحيح ما صدر عنه بشأن حقوق الصحفيين أعضاء نادي الزمالك وبعض الزملاء من أعضاء النقابة ومجلسها، فقد تلقى النقيب خطابا من رئيس النادي لعرضه على مجلس النقابة.