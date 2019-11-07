في آخر لقاء تليفزيوني له تحدث الفنان الراحل هيثم أحمد زكي عن الأدوار التي يتمنى القيام بها في حياته الفنية وذلك خلال لقائه مع برنامج "أون ست" المٌذاع عبر فضائية "ON E" منذ 4 أشهر فقط.

وقال زكي: "فيه أدوار كتير نفسي أعملها ونفسي أعمل دور ظابط وأنا عملت دور ظابط مخابرات في الصفعة ونفسي أعمل دور ظابط عادي".

وتابع: "نفسي أعمل ملاكم لأني حاسس إني هعمله بطريقة تانية لأن أنا أصلا ملاكم وبلعب ملاكمة وفيه تحدي لأن والدي عمل 3 أدوار ملاكم في كابوريا والنمر الأسود والبطل والتلاتة مالهمش علاقة ببعض وأنا كنت عايز أعمله بطريقتي وشايف حاجة أقدر أعملها في الدور ده".

واستبعد زكي أن يبتعد عن تقديم دور قدمه والده الفنان الراحل أحمد زكي من قبل، مضيفًا: "لو فكرت إني معملش أي دور عمله والدي يبقى كده مش هعمل حاجة خالص لأن الله يرحمه ما سابش دور من الرئيس للظابط لتاجر المخدرات للمجنون والفنان وكل حاجة".

واعتبر زكي أن جيله من أبناء الفنانين وقع في ورطة بسبب المقارنة بين أدائهم وأداء والديهم الذين يعتبروا من الأجيال الذهبية للسينما المصرية.

وتابع: "عملت أدوار كتير عشان أقدر أثبت نفسي والناس تتقبلني وكانت مهمة صعبة جدا إني أبقى ابن أحمد زكي وأمثل وأي مقارنة بينا هتبقى ظالمة".

وكشف زكي عن مشروع للجزء الثاني من فيلم كابوريا، مشيرًا إلى أن المسألة تحت التشاور ولم يظهر المشروع بشكل نهائي.

وأوضح هيثم أحمد زكي أنه لم يُعرض عليه تقديم أي أعمال كوميدية، مشيرًا إلى أنه لا يمانع في تقديم كوميديا الموقف، لافتًا إلى أنه لم يسعَ لذلك.