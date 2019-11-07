ولد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في أسرة فنية، فوالده هو "الإمبراطور" أحمد زكي، ووالدته هي الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وكانت هناك مواقف جمعته بأبويه، قبل أن يفقد خلال حياته والدته ووالده، ثم يلحق بهما.

وفي مقابلة تلفزيونية مع رمسيس عبر برنامج "يا تليفزيون يا"، تحدثت الفنانة هالة فؤاد عن علاقتها بنجلها هيثم زكي، وقالت إنه "أجمل حاجة حصلت في حياتها، وأنه دائما ما يغلبها بسبب اختلاف مواعيد استيقاظه من النوم فى طفولته وغنت له أغنية خاصة بعنوان (يا هيثم يا حبيب مامي ادلع يا هيثم)".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.