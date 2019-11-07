النجوم ينعون هيثم أحمد زكي: لم يحتمل العيش وحيدا

نعى عدد من نجوم الفن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي والذي توفي منذ ساعات.

وكتب الفنان أمير كرارة عبر حسابه على "تويتر: "ربنا يرحمك ويسامحك اللهم اغفر له وارحمه برحمتك يا رب دعواتكم".

ونشرت الإعلامية لميس الحديدي نعيا مؤثرا لزكي عبر "تويتر" قائلة: "رحل الشاب الصغير هيثم أحمد زكي، لحق بوالديه أحمد زكي وهالة فؤاد، وكأنه لم يحتمل أن يعيش وحيدا، خلعت قلوبنا يا هيثم، هل نبكيك أم نبكيه مرة أخرى، لا إله إلا الله".

أما المعلق الرياضي أحمد شوبير فكتب عبر "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي".

وكتب الفنان أحمد صلاح حسني عبر حسابه على "تويتر": "مش مصدق !!!! إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال يا رب.. البقاء لله".

ونعى الإعلامي عمرو الليثي "زكي" عبر حسابه على "تويتر": "أنعي بمزيد من الحزن والألم الابن العزيز هيثم أحمد زكي وأدعو الله أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجمعه مع والديه في الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الإعلامية الكويتية رغد السعيد نعت "زكي" عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "ابن الغالي راح له.. ربنا يجمعهم في الجنة بإذن الله... هيثم أحمد زكي ربنا يرحمك إنت وأبوك وأمك".

وكتبت الفنانة رانيا يوسف: "البقاء لله والدوام لله، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت الفنانة منة فضالي الفنان الراحل قائلة: "البقاء والدوام لله هيثم أحمد ذكي في ذمة الله في الجنة يا هيثم ربنا يرحمك برحمته".

ونعت الفنانة منة شلبي الفنان هيثم أحمد زكي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الزميل الخلوق هيثم أحمد زكي خبر موجع جدا.. اللهم ارحمه رحمة واسعة واغفر له يا رب.. أسالكم الفاتحة".

الفنان حسن الرداد كتب عبر "تويتر": "صدمة مفجعة ومؤلمة برحيل النجم الشاب هيثم أحمد زكى، اللهم ارحمه وادخله فسيح جناته، أرجو قراءة الفاتحة على روحه".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.