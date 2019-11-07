لم يعش كثيرا الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مع والده الفنان أحمد زكي، فبعد أن انفصل أحمد زكي عن الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ربت هالة نجلها إلى أن لاقت ربها، فتولت جدة هيثم لوالدته تربيته، إلى أن رحلت عن دنيانا حتى قرر الفنان أحمد زكي تربية نجله والعيش معه في منزله فى المهندسين.

كشف هيثم في أحد حواراته التليفزيونية عن الجلسة الأخيرة التى قضاها مع والده قبل رحيله عام 2005 في مستشفى "دار الفؤاد"، وهي الجلسة التي أخبره خلالها بقرب رحيله، وقال هيثم إن والده كان يبكي ويطلب منه الحفاظ على نفسه من مغريات الدنيا، فاحتبس "هيثم" دموعه ثم خرج من الغرفة وانفجر في البكاء.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.