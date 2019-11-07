لقاء نادر أجرته الإعلامية سلمى الشماع مع الفنانة الراحلة هالة فؤاد وطفلها آنذالك هيثم أحمد زكي في برنامج "زووم" المذاع عبر التليفزيون المصري آنذاك.

في البداية قدمت سلمى الشماع الضيوف وكانوا المخرج أحمد فؤاد والد الفنانة هالة فؤاد، وأيضًا شقيقها المخرج هشام فؤاد، بينما حرصت على مداعبة الطفل هيثم قائلة: "النجم الصاعد الوجه اللي بيبتدي في شارع النجاح واللي هيقدم لنا أعمال كبيرة هيثم أحمد زكي".

ووجهت الشماع كلامها للطفل هيثم: "مساء الخير يا أستاذ هيثم" بينما لم يرد عليها وأعرض عنها قائلًا: "لا".

وسألت الشماع الطفل: "مش عايز تطلع على الشاشة، عارف التليفزيون وإحنا دلوقتي طالعين على التليفزيون وشايف مين هناك فيه ماما نجوى".

وداعبت الشماع الطفل قائلة: "قولي يا هيثم انت عملت أفلام مش كده؟".

بينما سأله جده المخرج أحمد فؤاد: "مش انت عملت فيلم عيد ميلادك في الفيديو واتفرجت عليه في التليفزيون".

وتنبأت الإعلامية سلمي الشماع وقتها أن يصبح هيثم أحمد زكي ممثلًا وقالت موجهة كلامها لجده: "الجد والابنة والحفيد بيشتغلوا في نفس المجال" ليرد عليها جده قائلًا: "الحفيد لسه بدري عليه ومنعرفش هيشتغل ولا لا ودي حاجة بتاعته هو".

بينما قالت الفنانة الراحلة هالة فؤاد إن الفن لا يورث، مؤكدة أنه ليس بالضرورة أن يكون ابن الفنان وارثًا للفن، مشيرة إلى أنه شيء يخلق في الإنسان.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.