أحد صناع إعلان أحمد زكي يكشف لـ"الوطن" كواليسه: هيثم بكى في التصوير

شارك عدد كبير من الفنانين في تأسيس جناح داخل مستشفى 500500 لعلاج السرطان باسم الفنان الراحل أحمد زكي، وظهروا في إعلان عن مبادرتهم، في مايو 2018.

وقال إبراهيم حسن جلالة، أحد مديري إنتاج إعلان مستشفى 500500، إن التحضير للإعلان استغرق 10 أيام كاملة والتصوير تم في 5 أيام، وأن فكرة الإعلان تتلخص في التذكير بالفنان الراحل أحمد زكي الذي توفي نتيجة المرض ذاته.

وأضاف جلالة في تصريحات سابقة لـ"الوطن": "هيثم، نجل الفنان الراحل أحمد زكي بكى في سينما مترو أثناء التصوير، حين عرض أي صوره أو مشهد لوالده، وجميع صناع الإعلان تأثروا كثيرا بسبب المادة الفيلمية المعروضة على الشاشة في السينما، إضافة إلى صوره".

وأوضح أن التصوير كان في سينما مترو وممر بهلر في منطقة وسط البلد وتم إنشاء متحف لمقتنيات أحمد زكي في قصر أبورحاب بالمنيل، وشوارع مصر الجديدة والمنيل.

وأشار جلالة، إلى أن معظم الفنانين المشاركين في الإعلان لم يتقابلوا بسبب تصوير كل فنان فيهم في "لوكيشن" مختلف، لكن الجو العام كان مؤثر جدا أثناء التصوير الذي كان يصل إلى 12 ساعة في اليوم.

وشارك في الإعلان كل من يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي و شيرين رضا وعمرو سعد وهند صبري ومحمد لطفي وجميل راتب وعبد العزيز مخيون ونجوى إبراهيم ووفاء سالم ومحمد نجاتي ومهجة عبد الرحمن، بالإضافة لنجله هيثم أحمد زكي، وهم من شاركوا في معظم وأشهر أعمال أحمد زكي الفنية.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.