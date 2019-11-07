أعمال فنية مهمة شارك فيها الفنان هيثم أحمد زكي، ليثري من خلالها الفن بأدوار مهمة، قبل أن يرحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، أدى لوفاته داخل شقته.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية جميع أعمال هيثم أحمد زكي الفنية.

قدم هيثم أحمد زكي 6 أفلام سينمائية وهي:

حليم

يتناول الفيلم قصة حياة أسطورة الغناء عبدالحليم حافظ في فترات مختلفة من حياته، متناولًا العديد من جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية منذ طفولته المبكرة، وأدى فيه هيثم أحمد زكي دور "حليم" في شبابه، وهو من بطولة أحمد زكي ومنى زكي، وتأليف محفوظ عبدالرحمن وإخراج شريف عرفة.

البلياتشو

يعد فيلم "البلياتشو" الذي أنتج عام 2007، هو أول بطولة منفردة لهيثم أحمد زكي، والذ قدم من خلالها شخصية "علي راضي" مهرج السيرك الذي يتعرض لمواقف صعبة، وهو من بطولة فتحي عبد الوهاب، وهيدي كرم، وهو من تأليف وإخراج عماد البهات.

كف القمر

هو فيلم درامي إنساني يرصد حياة سيدة صعيدية تُدعى "قمر" لها خمسة أبناء، وجسد هيثم زكي شخصية واحد منهم، والفيلم بطولة الفنان الراحل خالد صالح ووفاء عامر وحسن الرداد، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج إسلام وفقي.

سكر مر

فيما قدم نجل أحمد زكي شخصية "حسام" من خلال فيلم "سكر مر" عام 2015، والذي يحكي عن العلاقات الإنسانية، والعمل من بطولة أحمد الفيشاوي وآيتن عامر وشيري عادل، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج هاني خليفة.

الكنز (الحقيقة والخيال)

عام 2017، شارك هيثم أحمد زكي في الجزء الأول من فيلم الكنز، في دور "مصطفى الكتاتني"، والعمل من بطولة محمد سعد، وهند صبري ومحمد رمضان ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

الكنز (الحب والمصير)

وفي العام الحالي، عاد من جديد لتقديم شخصية "مصطفى الكتاتني" من خلال الجزء الثاني من فيلم الكنز، ليخوض به سباق موسم عيد الأضحى، وهو آخر أعماله السينمائية قبل رحيله، والعمل من بطولة محمد سعد، وهند صبري ومحمد رمضان ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

بينما قدم هيثم أحمد زكي 8 أعمال تليفزيونية وهي:

الجماعة

شارك الفنان الراحل في مسلسل "الجماعة" كأول عمل تليفزيوني له عام 2010، بدور ضيف شرف في شخصية قاتل النقراشي باشا، والعمل من تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد ياسين.

دوران شبرا

أما ثاني أعماله التليفزيونية فكان من خلال مسلسل "دوران شبرا" عام 2011، في دور "ناصر"، والعمل من بطولة دلال عبد العزيز وحورية فرغلي وعفاف سعيب، ومن تاليف عمرو الدالي وإخراج مينا مدحت.

الصفعة

في عام 2012، شارك الفنان الراحل في مسلسل "الصفعة" الذي يناقش قضايا الجاسوسية، من خلال دور ضابط مخابرات مصري "أدهم"، والعمل بطولة شريف منير وفاروق فلوكس، ومن تأليف عادل شاهين وإخراج مراد مصطفى.

السبع وصايا

وبعد عامين من "الصفعة"، عاد هيثم أحمد زكي لتقديم رابع أعماله التليفزيونية عام 2014، من خلال مسلسل "السبع وصايا"، والعمل من بطولة رانيا يوسف وهنا شيحة وآيتن عامر، ومن تاليف محمد أمين راضي وإخراج عصام عبدالحميد.

إمبراطورية مين

كما شارك النجم الراحل في مسلسل "إمبراطورية مين"، من خلال دور شرف، ويدور العمل حول حكايات أسرة مصرية مقيمة بالخارج وقررت العودة لمصر، وهو من بطولة هند صبري ومحمد شاهين، ومن تأليف غادة عبدالعال وإخراج مريم أبو عوف.

أستاذ ورئيس قسم

وفي عام 2015، شارك هيثم أحمد زكي، مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، من خلال دور "فتحي"، والعمل من بطولة عادل إمام ونجوى إبراهيم، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان.

كلبش 2

وفي دور يعتبر هو الأهم في مسيرته الفنية، شارك الفنان الراحل في الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" عام 2018، من خلال شخصية "عاكف الجبلاوي"، الذي لفت بها الأنظار، والعمل من بطولة أمير كرارة وأحمد صلاح حسني وهالة فاخر، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

علامة استفهام

يعد مسلسل "علامة استفهام" هو آخر أعمال هيثم أحمد زكي الفنية، والذي قدم من خلاله شخصية "دكتور سامح ربيع"، والعمل من بطولة محمد رجب ومحمود البزاوي وميرهان حسين، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.