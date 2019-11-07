حدّدت أسرة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

قال مصدر أمني، إن فريقا من نيابة جنوب الجيزة، يناظر جثة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، داخل منزله بكمباوند بيفرلي هيلز بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب تلقيهم إخطارًا رسميًا بوفاته في الساعات الأولى من اليوم.