خاص.. الورقة التي كُتبت يوم ميلاد هيثم أحمد زكي.. و4 من أصحابها رحلوا

تنشر "الوطن" قصاصة ورقية، حصلت عليها مِن أرشيف الموسيقار الكبير إبراهيم رجب، وتحمل هذه القصاصة أبياتاً نظمها "رجب" يوم ميلاد هيثم أحمد زكي عام 1984.

وكتب فيها: "هيثم أحمد زكي وأمه هالة فؤاد.. الواد طالع ذكي لأمه وأبوه يا ولاد.. هيثم يوم ما اتولد وقالوا انت ده ولد عرفت كل البلد هيثم أحمد زكي".

وقالت دنيا إبراهيم رجب، لـ"الوطن"، إن والدها كان يدون كل تفاصيل يومها في الخمسين عاماً الأخيرة وكان يكتب الشعر أحياناً، وأن هذه القصاصة كتبها يوم ميلاد هيثم، وتزامن ذلك مع تصوير فيلم "المخطوفة" لأحمد زكي والذي وضع له الموسيقار إبراهيم رجب الموسيقى التصويرية ولحن له أغنية "عزيزة" والتي كانت افتتاحية الفيلم.

وأضافت "دينا" أنها عثرت على هذه القصاصة بعد أيام من رحيل والدها في أبريل 2017.

وتحمل هذه القصاصة لمسات وسير لأربعة أشخاص رحلوا عن الحياة، حيث رحلت هالة فؤاد والدة هيثم في عام 1993، وتوفي الفنان الكبير أحمد زكي في مارس 2005 وتوفي كاتب " قصاصة الشعر" الموسيقار إبراهيم رجب في أبريل 2017، فيما توفي اليوم النجم الشاب والذي كان ابن يوم واحد عندما تمت كتابة هذه السطور.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.