أكد عادل عزوز، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنه لن يتم تشريح جثمان الراحل هيثم أحمد زكي، وأن الوفاة حسب التقرير الطبي طبيعية ونتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأكد عزوز، لـ"الوطن"، أنه جارٍ استخراج الأوراق الرسمية للحصول على تصريح دفن جثمان الراحل المتواجد حاليا بمنزله بكامبوند بيفرلي هيلز بالشيخ زايد.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.