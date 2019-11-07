مسيرة فنية قصيرة، ولكنها تركت علامة واضحة، وبصمة جلية، سيظل من خلالها الفنان هيثم أحمد زكي حيًا في قلوب محبيه، رغم رحيله في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية، توفى على إثره داخل شقته.

احتوت مسيرة هيثم أحمد زكي الفنية على 6 أفلام سينمائية قدم خلال أحدها دور البطولة من خلال فيلم "البلياتشو"، فيما قدم 8 مسلسلات تليفزيونية، أبرزها "كلبش 2" بدور "عاكف الجبلاوي".

ختام مسيرة "هيثم" الفنية جاء بمسلسل "علامة استفهام" الذي عُرض في شهر مايو من العام الحالي، خلال سباق الموسم الرمضاني المنقضي، ونال إعجاب العديد من المشاهدين وإشادة كبار النقاد.

تدور أحداثه المسلسل حول "نوح الشواف" الذي يؤدي دوره الفنان محمد رجب، ذلك الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور أحداث العمل، ويندرج العمل تحت مظلة "السيكو دراما".

وقدم هيثم أحمد زكي شخصية "الدكتور سامح ربيع" ذلك الطبيب الذي ظهر في "المولد" لأول مرة، وقد استخدم تكنيك الأداء الهادئ والنعومة بحس رومانسي، الذي جعل الجمهور يتفاعل مع الشخصية ويشيد بها.

والعمل من بطولة محمد رجب، وميرهان حسين وعبد الرحمن أبو زهرة، وإدوارد، وعماد رشاد، ومن تاليف إسلام حافظ ومن إخراج سميح النقاش، وإخراج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

وتصدر مسلسل "علامة استفهام" قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" خلال بعض الأيام في شهر رمضان الماضي، ونال استحسان المتابعين، منذ بداية عرضه.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله