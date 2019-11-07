رحل عن عالمنا الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، حيث عُثر على جثمانه في منزله، وتبين وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

قال مصدر أمني بالجيزة، إن الفنان الشاب تعرض لأزمة صحية أول أمس الثلاثاء وتوجه لأحد الأطباء وعاد إلى منزله لكنه لم يرد على أي اتصال هاتفي، ما دعا خطيبته إلى الاتصال بأجهزة الأمن.

صدمة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة هيثم أحمد زكي، حيث تصدر اسم الراحل الكلمات الأكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط تغريدات من المدونين بين الدهشة وعدم التصديق بوفاة الفنان الذي لم يبلغ من العمر سوى 35 عاما، داعين له بالرحمة والمغفرة، هو ووالده الراحل أحمد زكي.

وغرد حسام باسم نورهان عامر مصدومة من وفاته: "الموت الفجأة ده حقيقة مرعبة وطايلة كل الأعمار بدون سابق إنذار مفيش حد يغلى على اللي خلقه، كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب".

وأعربت رضوى محمد عن حزنها بصورة للراحل مع والده: "اللهم ارحمه واغفر له وثبته عند السؤال فأنت أرحم الراحمين عاش يتيم.. ومات وحيدا، مع السلامة".

ودوَّن جونيور من خلال حسابه قائلا: "عاش يتيماً ومات وحيداً، كده ذرية أحمد زكى أنتهت للأبد للأسف... خبر محزن ومؤسف والله".

وعبَّرت نيرة فتحي عن صدمتها بخبر الوفاة من خلال حسابها مدونة: "اتصدمت أوي سبحان الله الموت مافيهوش صغير وكبير ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة يارب ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب".

ودعا عمر شحاته له بالرحمة من خلال حسابه: "الله يرحمه اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة وسوء المنقلب".

وحذر أحمد طاهر الشباب من الموت المفاجئ وأخذ الحذر والتوبة إلى الله من خلال تدوينة على حسابه: "فكرة الموت فجأة بقيت مرعبة جداً بالنسبة لي، إني أتخيل لحظات قبل الموت ازاي عاشها المتوفى في حد ذاتها مرعبة.. فاللهم إني أعوذ بك من موت الفجأة في ساعة الغفلة اللهم لا تأخذني من هذه الدنيا إلا وأنت راض عني".

ودون حساب باسم "حسين إسماعيل": "اللهم ان موت الشباب قد كثر اللهم انا كنا القادمين فاهدنا وأحسن خاتمتنا وردنا إليك ردا جميلا، ربنا يرحمك يا هيثم".

وعلقت أمل على خبر وفاته قائلة: "صدمة والله.. الله يرحمه يا رب برحمته ويجعله من أهل الجنة يا رب #هيثم_أحمد_زكي".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.