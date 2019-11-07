في تصريحات سابقة قبل وفاته، كشف الفنان الراحل هيثم أحمد زكي عن النصيحة الوحيدة التي تلقاها من والده الفنان أحمد زكي قبل وفاته.

وقال زكي، في تصريح سابق لـ "الوطن"، قبل وفاته، إن والده نصحه بالانتهاء من دراسته أولاً قبل امتهانه للتمثيل، مضيفاً أنها كانت النصيحة الوحيدة التي تلقاها من أبيه، نظراً لإصابة أبيه بالمرض حينما كان في المرحلة الجامعية، بحسب قوله.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.