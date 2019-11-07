نفى الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، ما تردد حول تشريح جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وقال "زكي" لـ"الوطن"، إن جثمان هيثم أحمد زكي متواجد حاليًا في مشرحة زينهم، ولكن ليس بهدف التشريح، بل لأخذ عينة تساعد في معرفة سبب الوفاة.

وأضاف نقيب الممثلين: "ننتظر الانتهاء من الإجراءات في مشرحة زينهم للاستعداد لتشييع الجثمان اليوم".

وانتهت النيابة العامة من إجراءات مناظرة جثة الفنان الشاب، داخل شقته بكومبوند بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، وذلك عقب تلقيهم إخطارا رسميا بوفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقررت النيابة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 34 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.