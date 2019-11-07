قالت مصادر أمنية إن النيابة انتهت من المعاينة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن النيابة أصدرت قرارا بعرض الجثة على مشرحة زينهم، لتشريح جثة الفنان الشاب وأخذ العينات المطلوبة لبيان أسباب الوفاة، وهل هي طبيعية أم تحمل شبهة جنائية؟.

وكشفت المصادر أن الفنان الراحل لم يظهر طول اليوم، ولم يرد على هاتفه سواء اتصالات خالته أو خطيبته، ما دفعهما إلى التوجه إلى قسم الشرطة وقامتا بالإبلاغ عن تفاصيل الواقعة.

وأضاف المصدر أنه تم العرض واستئذان النيابة العامة التى أمرت بكسر باب الشقة.

وطبقًا لما ورد في محضر الشرطة والتحريات وأقوال الشهود، أنه عقب فتح باب الشقة عثروا علي جثة هيثم أحمد زكي داخل الحمام، بعد أن صعدت روحه إلى بارئها، وتم إخطار نيابة أكتوبر بتفاصيل الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

فيما استجوبت جهة التحقيق المبلغين عن حالة الوفاة المتمثلين في خطيبته وخالته، كما بدأت في استجواب أفراد الأمن الخاص المكلف بتأمين كومبوند في "بيفرلي هيلز".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.