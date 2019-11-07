وكأنه يشم رائحة الموت حوله، تحوم داخل البيت الذي رحل عنه والدته هالة فؤاد، ووالده الفنان أحمد زكي ومن قبلهم جده المخرج أحمد فؤاد، ما دفع هيثم أحمد زكي أن يكتب عن الموت، الذي لم يعد يخافه بعد أن سلب منه أعز ما لديه، قبل أن يخطفه صباح اليوم.

عبر حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحدث "البلياتشو" عن الموت، ليكتب لأصدقائه في خانة تعريف النفس، جملة عن الموت قبل وفاته بأيام قليلة.

وكتب الفنان الشاب عبر صفحته "فيس بوك" عبارة مؤثرة للغاية قائلا: "ميهمنيش أموت دلوقتي ولا يهمني هموت امتي أنا اللي يهمني أني يوم ما أموت أفضل محافظ على مكانتي"، تلك الجملة التي اقتبسها من والده، والتي قالها في نهاية فيلم "حليم".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى، قبل أن تقرر النيابة تشريح جثة الفنان الشاب.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.