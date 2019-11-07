نعت الفنانة شريهان، الفنان هيثم أحمد زكي، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ودونت شريهان قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، ‏في الفردوس الأعلى إن شاء الله يا حبيبي، ويا إبن حبيبتي وحبيبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.