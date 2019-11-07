السيسي: محاولات التدمير لن تثني شعب مصر عن المضي نحو مستقبل أفضل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ "التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية التي نواجهها لن تثني هذا الشعب ذو الإرادة الحديدية عن المضي في طريقه نحو المستقبل الأفضل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تنظمها وزارة الأوقاف: "سنواجه الشر بالخير، والهدم بالبناء، واليأس بالعمل والفتن بالوحدة والتماسك".

وأردف السيسي في رسالة للمواطنين: "أبناء الشعب المصري، لعل سيرة النبي تكون لنا جميعًا أسوة حسنة، تلهمنا القوة والإرادة والصبر والتحمل والجراءة والشجاعة، وسلامة المقصد والغاية، أشكركم وكل عام وأنتم بخير ومصرنا الغالية في رفعة وتقدم".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام، والذي تنظمه وزارة الأوقاف، ومن المقرر أنَّ يكرم عددًا من الشخصيات من مصر والخارج ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي.

ويلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة خلال الاحتفال حول أخلاق وقيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية ترجمتها بالمجتمع.

ويحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، ومجموعة من الشخصيات الوطنية والتفيذية والدينية وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف.