كلاكيت رابع مرة.. آثار إسكندرية تحرر المحضر الرابع لإنقاذ مسجد تربانة

للمرة الرابعة على التوالي نتيجة وجود استمرار مخالفات بنائية تتعدى على معبد إسلامي أثري، حررت منطقة آثار الإسكندرية، اليوم، المحضر الرابع ضد عقار مخالف للاشتراطات البنائية مواجهة لمسجد تربانة الأثري.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن المنطقة سبق وحررت محضرين، إثر تدشين حملة مكبرة لرصد التعديلات، وذلك بأرقام 3 أحوال في 24 أكتوبر الماضي و 3 أحوال في 28 من الشهر نفسه، لوقف وإزالة أعمال بنائية مخالفة للاشتراطات البنائية للعقار المواجهة لمسجد تربانة الأثري وهي 11.5 مترا.

وتابع "متولي"، أنه جرى اتخاذ إجراءات جديدة بتحرير المشرفين على المسجد الأثري المحضر رقم 3 أحوال لسنة 2019 في يوم 4 من نوفمبر الجاري، ومحضر آخر، حُرر اليوم برقم 26 أحوال؛ وذلك وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983وتعديلاته بالقانون رقم 3 ' والقانون رقم 61 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 91 لسنة 2018 وكذا تعديلات 2019.

وأشار إلى أن الحملة مستمرة لمحاسبة المخالفين؛ وإزالة التعديات على الفور من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بحي الجمرك.

وحصلت "الوطن" على وثيقة تظهر تاريخ المسجد الأثري، الذي يرجع تشييده إلى عام 1685 ميلادية، حيث بناه أحد القاطنين بالمدينة ويدعى "إبراهيم تربانة" بمنطقة بحري بحي الجمرك، ويتكون المسجد من طابقين أولها عبارة عن عدد من المحال التجارية التي أوقفت للصرف على متطلبات دار العبادة، فيما خصص الطابق العلوي للصلاة، حيث جرى تقسيمه إلى 5 أروقة تحيطها أعمدة من الجرانيت.

ويحتوي المسجد على حراب ويضم عدد من الزخارف التي ترجع إلى العصر العثماني، وعليه أشكال نباتية وهندسية، وترتكز المئذنة على عمود من الجرانيت الوردي، حيث تتخذ شكلا هندسيا مربعا تعلوه مجموعة من الزخارف الهندسية.