قررت إدارة التحقيقات بوزارة التربية والتعليم إلغاء تعيين مديري ووكلاء قيادات التعليم بمديرية التربية والتعليم بمدن محافظة البحر الأحمر بناءا على الشكاوى المقدمة من عدد من موظفي التعليم وإحالة الموضوع إلى نيابة الغردقة للتحقيق في القضية.

وكان عددا من موظفي التعليم بالبحر الأحمر قدموا شكاوى للطعن على نتيجة المسابقة مطالبين بفحص أوراق جميع المتقدمين للوظائف القيادية بالمسابقة ذاتها، لوجود مجاملات علي حساب بعض القيادات التعليمية خاصة وظائف مديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

و بدأت نيابة الغردقة التحقيقات برئاسة المستشار مصطفى عامر الوكيل العام وتحت إشراف نائب رئيس الهيئة المستشار بسام حافظ مدير نيابة الغردقة ، وذلك في الشكاوى المقدمة ضد قرار تعيين 4 قيادات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر منهم مدير إدارة مرسى علم ووكلاء رأس غارب والغردقة وسفاجا بمسابقة تعيين ووكلاء ومديري إدارات التعليم بمدن محافظة البحر الأحمر.

وفي ذات السياق قررت إدارة التحقيقات بالشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، ، إلغاء قرار تعيين 4 قيادات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، بعد تعدد الشكاوى والتظلمات، التي تدَّعِي وجود مخالفات إدارية في هذه الوظائف.

و أصدرت نورا فاضل، مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قرار رقم 963، الذي جاء فيه أنه بناء على كتاب إدارة التحقيقات بالشؤون القانونية بالوزارة، تم إلغاء قرار تعيين رئيس إدارة مدينة مرسى علم التعليمية ووكلاء إدارات مدن سفاجا ورأس غارب والغردقة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، وبحث الشؤون القانونية في الشكاوى والمخالفات وتكليف المسؤولين أنفسهم بالقيام بمهام هذه الوظائف تكليفًا وليس تعيينًا، لسير العملية التعليمية.

وأوضحت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم بتكليف نفس المسؤولين بالقيام بمهام هذه الوظائف تكليفًا وليس تعيينًا، لسير العملية التعليمية حتى الانتهاء من التحقيقات في النيابة

وأوضح (ا. ح) أحد المتقدمين بالشكوى للطعن على نتيجة المسابقة أنه طالب بفحص اوراق جميع المتقدمين للوظائف القيادية بالمسابقة ذاتها لوجود مجاملات علي حساب بعض القيادات التعليمية خاصة وظائف مديري ووكلاء الإدارات التعليمية موضحا أن المسابقة تعتبر باطلة.

وتساءل كيف يتم إصدار قرار بتكليف نفس الأشخاص بالقيام بعمل المديرين وهم نفس الأشخاص الذين تم الغاء المسابقة بسبب وجود شبهة في تعيينهم مؤكدا أنه في انتظار نتيجة التحقيقات وواثق من إظهار الحق.