في لفتة إنسانية، دفع النقيب أحمد شاكر، الضابط بقسم شرطة البساتين، مبلغ 5 آلاف جنيه هو وزملائه في القسم، لسيدة مسنة تم ضبطها لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لمدة عام في قضية "إيصال أمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه".

وجاءت تفاصيل الواقعة، أنه عقب تنفيذ قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة حكم قضائي بضبط سيدة مسنة، محكوم عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات في قضية "إيصال أمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه"، فجمع النقيب أحمد شاكر، الضابط بالقسم، المبلغ المالي من الضباط العاملين بالقسم، وسدد المديونية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السيدة، كما قأعطاها مبلغ مالي آخر لمساعدتها.