انتشرت على مواقع التوصل الاجتماعي، صور لحادثة تعرض لها مستهلك سيارة "هيونداي ألنترا" طراز 2019، وهي سيارة جديدة لم يتجاوز شراؤها شهر، حيث ارتطم إطار السيارة، كما أن الفرامل لم تستجب.

وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعين السيارات وخبير السيارات، إن هذه ليست ظاهرة عامة في الصناعة المحلية، ولكن تحدث بعض الأخطاء في التصنيع، وهو أمر وارد.

وأضاف أنه في حالة حدوث هذه الحادثة مع سيارة جديدة يجب التواصل مع وكيل الشركة، وبدورها تصلح الأضرار التي وقعت على السيارة أو تغييرها إن لزم الأمر.

وأكد أنه في حالة عدم تعاون الشركة مع المستهلك وإصلاح السيارة، يجب على المستهلك التوجه إلى جهاز حماية المستهلك، وتقيدم بلاغا رسميا ضد الشركة.

وأوضح أن الصناعة المحلية في مصر تجرى وفق معايير جودة عالمية، وتحت رقابة صارمة، مناشدا وكلاء السيارات بالتعامل مع هذه المشكلات بشكل جيد، وعدم التهاون معاها حتى لا يجرى تصدير صورة سيئة للتصنيع المحلي للسيارات في مصر.