علق الروائي أحمد مراد، عما أثير مؤخرا عن رأيه في كتابات الأديب نجيب محفوظ، بأن ما أثير مجتزأ من سياقه.

وقال مراد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، إن ما قيل على لسانه لا يمكن أن يخرج من شخص ذكي أو غبي، مشيرا إلى أن السياق كان في الفرق بين الرواية والسينما، "قلت إن دا جنس أدبي ودا جنس أدبي ولازم عشان الأدب يروح للسينما لازم يخضع للمعالجة".

وأضاف أنه أعطى حينها مثالا برواية السراب بنجيب محفوظ، "قلت إن مينفعش ننقل أحداث رواية زي دي حدثت في الأربعينات لأجيال في 2020 دون معالجة، وكان جنبي منتج هذه الرواية".

وتابع أن المعالجة مهمة جدا للنص الأدبي حيث لا تصلح الروايات أبدا للسينما دون معالجة، مؤكدا أن الخلط حدث في هذه النقطة، "أي شيء من أعمال محفوظ أو غيره صالحة إنها تروح السينما بس لازم تعدي على سيناريست، وكان حاضر الجلسة الفنانة ليلى علوي وعادل فهمي ولو كنت تخطيت حدودي في محفوظ أو من أقل منه كانوا أوقفوني وقالوا ميصحش".

واستطرد أنه دائما ما يقول إن محفوظ صاحب تجرية طويلة مكتملة، "وأنا زي أي حد مبفقهش شيء".

وعن ما قيل على لسانه، "عنوان يطلع من جريدة للأسف مشهورة، لكن معندهاش قدرة على التمييز، وللأسف الناس تحط البوست وتشتم فيا"، مؤكدا أنه محايد جدا فيما يخرج منه.

وصبت مواقع التواصل الاجتماعي غضبها على الروائي أحمد مراد بعد حديثه عن نجيب محفوظ بفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 38.