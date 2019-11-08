أعلن رئيس مكتب التمثيل التجاري في مونتريال بكندا المستشار التجاري، علاء البيلي، عن نجاح المكتب في تنظيم بعثة تجارية إلى مصر لعشرة من أكبر سلاسل التجزئة والشركات الكندية العاملة في مجال الملابس الجاهزة، والتي يتجاوز حجم أعمالها المليار دولار سنويًا لبحث فرص توريد احتياجاتها من السوق المصري.

وأوضح البيلي، في بيان لجهاز التمثيل التجاري، اليوم، أن الشركات الكندية ستشارك في معرض Destination Africa للملابس الجاهزة، المقام خلال الفترة من 9-11 نوفمبر الحالي، وتضم البعثة الكندية ممثلي سلسلة Simons، وهي أقدم سلسلة للملابس الجاهزة في كندا، ويقدر حجم أعمالها بنحو 400 مليون دولار سنويًا، وسلسلة Dynamite Garage العالمية التي تمتلك أكثر من 400 متجر حول العالم، ومجموعة Buffalo العالمية المتخصصة في صناعة الجينز.

وأضاف رئيس المكتب التجاري أن إيفاد هذه البعثة يأتي في إطار الخطة الطموحة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، والتمثيل التجاري لربط القطاع الصناعي في مصر بسلاسل القيمة، والتوريد العالمية، لما لذلك من انعكاسات مختلفة على الصادرات، ومعدلات التشغيل ونقل التكنولوجيا والمكون المعرفي.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل التجاري في مونتريال أعد دراسة تسويقية حول سوق الملابس الجاهزة في كندا، ورصدت الدراسة ارتفاع الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى كندا بنحو 50% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2019 مقارنة بذات الفترة من عام 2018، لتبلغ نحو 30 مليون دولار.

كما حددت الدراسة أفضل السبل لنفاذ الملابس المصرية للسوق الكندية والتي بلغت إجمالي وارداتها من الملابس الجاهزة والمنسوجات خلال عام 2018 نحو 11 مليار دولار، وهو ما يمثل فرصة جيدة أمام الصادرات المصرية للحصول على حصة جيدة من الواردات الكندية، خاصة من البنود القطنية.