العثور على جثة سائق في مصر القديمة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على سائق مشنوقا داخل سيارته بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة سائق داخل سيارته بمنطقة المنيل بدايرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سائق يجلس على مقعد القيادة مشنوقا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وقامت القوات بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها.