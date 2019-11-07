مصدر: النياية تقرر تشريح جثة هيثم أحمد زكي

انتهت النيابة العامة من إجراءات مناظرة جثة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، داخل شقته بكومبوند بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، وذلك عقب تلقيهم إخطارا رسميا بوفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقرّرت النيابة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لتشريح جثة الفنان الشاب؛ لبيان أسباب الوفاة، بحسب ما أكدت مصدر لـ"الوطن".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكشفت مصادر أمنية، أنه تبين من خلال الفحص والتحري أن "هيثم" مقيم بمفرده داخل المنزل، وغير متزوج، وتتردد عليه خالته. وأضافت المصادر لـ"الوطن" أنه عقب دخول القوات باب الشقة من قبل القوات بعد استئذان النيابة بكسر الباب، عثرت على الفنان مُلقى جثة داخل الحمام، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بالتشريح من عدمه.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.