أحمد فلوكس عن الطفل محمد: جاهزين نتكفل بعمليته بالكامل

علق الفنان أحمد فلوكس على قراره بدعم حالة الطفل محمد السيد الذي ولد بدون عين وأنف وذلك خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وبشر فلوكس سلوى علي، والدة الطفل محمد السيد، بأن جمعية صُناع الحياة قررت التكفل بحالة الطفل محمد كاملة: "أنا حابب أبلغك إن مؤسسة صناع الخير واخدة قرار واحنا جاهزين نتكفل بعملية محمد بالكامل نعملهاله عشان يبقى طفل طبيعي جدًا ويعيش حياته".

وأشار فلوكس إلى أن جمعية صناع الخير قررت أن تعالج محمد بالخارج إن اقتضت حالته ذلك "هما متوليين كل ما هو خاص بحالة محمد".

وكان الفنان أحمد فلوكس، قد أعلن دعمه للطفل "أحمد السيد"، أول طفل مصري يولد بلا أنف ويتنفس من خلال فمه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، وقال: "أدعم الطفل بصفة شخصية بعيدا عن كوني سفيرا لمؤسسة (صناع الخير)".