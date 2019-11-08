"صناع الخير": أحمد فلوكس يشارك في كل مبادرات المؤسسة منذ 3 سنوات

قالت الدكتورة كرين شنودة، أمين عام مؤسسة صناع الخير، إن الفنان أحمد فلوكس يشارك في أنشطة المؤسسة منذ 3 سنوات، وذلك خلال لقاء الأخير مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

ووصفت شنودة الفنان أحمد فلوكس بأنه إنسان ولديه إنسانية في أعلى درجاتها "درجة الإنسانية عنده عالية وكان يجب علينا أنه يشرفنا كسفير للمؤسسة".

وأوضحت شنودة أن فلوكس قدم لكل المبادرات التي تقوم بها المؤسسة مثل "اطمن على نفسك الخاصة بفيروس سي في مصر" ومبادرة "عنيك في عنينا" ومبادرة "أولادنا في عنينا" على مستوى الجمهورية.

وكشفت شنودة عن كواليس الصورة التي التقطت لفلوكس داخل إحدى المدارس، مشيرة إلى أنها كانت أثناء افتتاح المؤسسة لأعمال تطوير قرية دار السلام بالفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية.