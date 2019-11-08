حكى الفنان أحمد فلوكس عن خوضه تقديم تجربة البرامج الدينية وذلك خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال فلوكس إنه كان يمثل أثناء دراسته الجامعية وشارك في مسرحية مع الفنان تامر حسني وعرضت في قصر ثقافة أكتوبر.

وأوضح فلوكس أنه علم أن إحدى القنوات الخاصة تبحث عن مذيعين لقناة جديدة للشباب وأنه ذهب بالفعل وحاز على إعجاب إدارة القناة.

وتابع: "روحت وعجبتهم ولقيتم بيقولوا لي هتعمل برنامج مهم وقالوا لي هيبقى معاك زميلة قولت الحياة هتبقى حلوة قوي لقيت نادية عمارة وكانت لسه صغيرة ولسه بتبدأ المشوار وقالوا لي هنعمل برنامج دين"، وبالفعل قدم البرنامج.

وكشف فلوكس عن سبب تركه للبرنامج، مشيرًا إلى أنه تلقى مكالمة من المغرب وقال المتصل "إحنا بنحبك يا شيخ أحمد وأنا سمعت شيخ أحمد وخلصت الحلقة وطلعت قولت لهم أنا حلو قوي كده وأنا مش شيخ".