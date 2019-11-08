تقدم "الوطن" لقرائها، خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

واحتل اسم الفنان الراحل "هيثم أحمد زكي" قائمة تريندات جوجل بعد يوم من إعلان وفاته في فيلته بالشيخ زايد وتشييع جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

تابع على تغطية "الوطن" لوفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي:

رحلة صداقة دامت 36 عاما بين الفنان الراحل أحمد زكي والكاتب الصحفي محمود معروف، حيث كانت البداية خلال استعراض القاهرة في ألف عام، حيث كان أحمد زكي في السنة الرابعة من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان "كومبارس" مع جيله محي الدين إسماعيل ومحمد صبحي وصفاء أبو السعود وأنور محمد ويونس شلبي وصبري عبدالمنعم وسامي فهمي وأحمد ماهر.

"كان فرحان زي العيال".. كيف استقبل أحمد زكي خبر ولادة نجله هيثم؟

قررت المنتجة سارة الطباخ، تدشين صدقة جارية على روح الفنان هيثم أحمد زكي، وطلبت من متابعيها من الجمهور والفنانين التفاعل معها.

سارة الطباخ تدشن حملة لجمع صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكي

السبب وراء إصابته بـ"مغص"، هو تناوله المكملات الغذائية خلال ممارسته الرياضة في "الجيم"، مع ضعف تناول الطعام، ما نتج عنه إصابته بحالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد، هكذا رجحت التحريات والتحقيقات السبب وراء وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

"مكملات وتمرينات من غير أكل".. هل تسبب "الجيم" في وفاة هيثم أحمد زكي؟

علمت "الوطن" أن الفنان عمر مصطفى متولي، قد عاد مرة أخرى إلى قبر الفنان هيثم أحمد زكي بعد دفن الجثمان في مقبرة والده وإغلاقها، وجلس على الأرض وظل يبكي بحرارة بمفرده هناك.

جلس يبكي بجوار القبر.. عمر مصطفى متولي يعود بمفرده لوداع هيثم أحمد زكي

علاقة أسرية لم يُكتب لها أن تخلد طويلاً، لكن امتدت جذورها وأثرها لسنوات طوال، لتنتهى بوفاة هيثم أحمد زكى، الذى لم يستطع ملء صندوق ذكرياته مع والده أحمد زكى ووالدته هالة فؤاد، كونهما رحلا عنه وهو ما زال فى سنٍ مبكرة.

هيثم أحمد زكي.. المبتلَى بالحزن والوحدة

مشوار فنى قصير لم يتخطَّ الـ13 عاماً، حاول خلالها الفنان هيثم أحمد زكى إثراء الساحة الفنية بأعمال مهمة فى السينما والدراما، حيث قدّم 6 أفلام سينمائية، من أبرزها دوره الأول خلال «حليم»، العمل السينمائى الذى جمع بين هيثم أحمد زكى ووالده، ثم قدّم شخصية «على راضى» مهرج السيرك فيلم «البلياتشو»، الذى يعتبر أول بطولة منفردة له، ودور أحد أبناء السيدة الصعيدية من خلال فيلم «كف القمر»، وصولاً إلى دور «مصطفى الكتاتنى»، خلال آخر أعماله السينمائية «الكنز».

النقاد يتحدثون عن مشوار لم يتجاوز 13 عاماً: "كان يحتاج الدعم من المنتجين.. والسيرة أطول من العمر"

وجه أسمر يشبه والده، وعينان سوداوان يسكنهما السحر والجاذبية، وهدوء يليق بابن موهبتين عشقهما الجمهور، كان هذا كل ميراث هيثم أحمد زكى، الذى ورثه عن والده الفنان الكبير أحمد زكى ووالدته الفنانة الراحلة «هالة فؤاد»، لينطلق دون سابق تخطيط فى عالم التمثيل، محاولاً إكمال مسيرة أسرة ربما كان عمرها الفنى قصيراً، ولكن سيرتها خالدة.

هيثم أحمد زكي.. حضور استثنائى وغياب مبكر

وأظهرت معاينة جهات التحقيق لموقع الوفاة، إن الفنان الشاب كان يتناول المكملات الغذائية التي تساعد على "تكبير العضلات"، ما نتج عنه إصابته بمغص شديد، وقيء ودخوله في حالة إعياء شديد، الأمر الذي أدي في النهاية إلى وفاة "هيثم أحمد زكي".

كانت سبب مرض هيثم أحمد زكي قبل وفاته.. مخاطر تناول المكملات الغذائية

أعرب عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد والدة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، عن صدمته الشديدة وعدم تصديقه حتى الآن لخبر وفاة هيثم، فجر اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، مضيفًا: "أصدقائي في لندن كلموني وبيقولولي نريد التأكد من خبر وفاة هيثم، قلت لهم بالتأكيد إشاعة سخيفة".

زوج والدة هيثم أحمد زكي: "كان يناديني والدي.. وأمه كانت بسكوتة"

حالة من الحزن تخيم على كمباوند بڤرلي هيلز الراقي بمدينة الشيخ زايد، بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

"الوطن" في مكان سكن هيثم أحمد زكي.. العمال يروون تفاصيل ليلته الأخيره

روى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كواليس دفن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية في الساعات الأولى من فجر اليوم، عن عمر ناهز 35 عامًا.

أشرف زكي يروي كواليس دفن هيثم زكي: السقا وعمر متولي نزلوا به القبر

4 أبريل عام 1984، هو تاريخ مولد الفنان هيثم أحمد زكي، ذلك التوقيت الظاهر وكأنه بمثابة تميمة الحظ لوالده الفنان أحمد زكي، إذ قدم خلالها نحو 5 أفلام سينمائية من أهم الأعمال في مسيرته الفنية.

"هيثم وش السعد".. 5 أفلام لأحمد زكي في سنة ميلاد ابنه

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر الأسرة بأكتوبر.. ذلك هو آخر طريق يسلكه جثمان الفنان هيثم أحمد زكي قبل دفنه، بعدما رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 35 عاما، هو نفسه المكان الأخير الشاهد على اللحظات الأخيرة في حياة والده.

أجيال بتسلم أجيال.. أوجه الشبه والاختلاف بين جنازة هيثم زكي ووالده

أظهرت معاينة جهات التحقيق لموقع وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، وجود "مكمل غذائي"، كان يتناوله الفنان الراحل بسبب ذهابه إلى "الجيم"، ورجحت التحريات والتحقيقات، أنَّ سبب إصابته بـ"مغص" هو تناوله تلك المكملات الغذائية، مع ضعف تناول الطعام، ما نتج عنه إصابته بحالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.

عاجل.. المشهد الأخير في حياة هيثم زكي: مكملات غذائية وقيء