تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الجمعة 8 نوفمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، إلى مصر، حيث تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، حيث يواجه المنتخب الأوليمبي، في السابعة مساء، نظيره المالي، على استاد القاهرة الدولي.

- تلتقي وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في زيارة عمل.

- يلتقي منتخبا الأوليمبي الكاميرون وغانا، في العاشرة مساء، على استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

- تنظم دار الأوبرا المصرية 3 حفلات غنائية، في الثامنة مساء، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

- يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني، أمسية فنية بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير بالأوبرا.

- تقيم الأوبرا احتفالية الليلة المحمدية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على مسرح الجمهورية، يحييها الفنان محمد ثروت بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني.

- يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية، أمسية غنائية ضمن سلسلة حلقات كلثوميات التي تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، حيث تتغنى كل من رحاب عمر ومروة حمدي بباقة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.