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رحيل الفنان هيثم أحمد زكي

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المحتجون يدعون إلى تجمعات مسائية بعد وفاة طالب في هونج كونج

المحتجون يدعون إلى تجمعات مسائية بعد وفاة طالب في هونج كونج

للمرة الـ 28.. الأمم المتحدة تدعو لرفع الحصار الأمريكي عن كوبا

للمرة الـ 28.. الأمم المتحدة تدعو لرفع الحصار الأمريكي عن كوبا

سعر اليورو اليوم الجمعة 8-11-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الجمعة 8-11-2019 في مصر

تستهدف القلب وسعرها جنيه.. "الحبة القاتلة" تنتشر في المنوفية

تستهدف القلب وسعرها جنيه.. "الحبة القاتلة" تنتشر في المنوفية

البنك الدولى : الإسكان الاجتماعي أحد أهم إنجازات الدولة المصرية حالياً

البنك الدولى : الإسكان الاجتماعي أحد أهم إنجازات الدولة المصرية حالياً

"القوى العاملة": السبت إجازة للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي

"القوى العاملة": السبت إجازة للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي

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بعد 112 يوماً فى "الحضّانة".. أطباء "الأقصر الدولى" يحتفلون بشفاء "يوسف"

بعد 112 يوماً فى "الحضّانة".. أطباء "الأقصر الدولى" يحتفلون بشفاء "يوسف"

"الإجابة بـ50 جنيه".. مكافأة فورية من أستاذ جامعي لطلابه لتحفيزهم

"الإجابة بـ50 جنيه".. مكافأة فورية من أستاذ جامعي لطلابه لتحفيزهم

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منها "النزول للشارع".. معايير تقييم أداء رؤساء الأحياء بالقاهرة

حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. معتدل وتوقعات بسقوط أمطار

حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. معتدل وتوقعات بسقوط أمطار

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