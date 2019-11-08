البنك الدولى : الإسكان الاجتماعي أحد أهم إنجازات الدولة المصرية حالياً

تفقد وفد من مسؤولي البنك الدولي يضم مدير استراتيجيات وعمليات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي و أخصائي القطاع المالي، مواقع "الإسكان الاجتماعي" بمدينة بدر في جولة استمرت4 ساعات، أجروا خلالها مقابلات مع عدد من السكان المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع، وذلك برفقة عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وعدد من مسؤولي الصندوق والجهاز.

صرحت بذلك مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موضحة أن الزيارة تأتي في إطار متابعة تقدم العمل ببرنامج الإسكان الاجتماعي، الذي ينفذه الصندوق، وفي ضوء التمويل الإضافي المطلوب للبرنامج، والبالغ 500 مليون دولار.

وقالت مي عبدالحميد، إن مسؤولي البنك الدولي، أكدوا خلال زيارتهم أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد أحد أهم إنجازات الدولة المصرية حالياً بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل، مُعربين عن أهمية التعاون بين مصر والبنك الدولي لدعم قطاع البنية الأساسية من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في تحسين حياة الملايين من أبناء الشعب المصري، وتساهم أيضاً في تحسين البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات.

وأضاف عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مسؤولي البنك الدولي، أبدوا إعجاباً كبيراً بحجم المشروع، ونسب الإشغال، وجودة الحياة بالمدينة، من حيث تواجد الخدمات المطلوبة.

وأوضح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه جرى اصطحاب وفد البنك الدولي في زيارة ميدانية لمواقع المشروعات المُنفذة، ومواقع الخدمات المُختلفة، ومُقابلة عدد من الأسر المُستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي، والذين أفادوا بتوافر جميع المرافق الأساسية من كهرباء وغاز وصرف، ومُختلف الخدمات الأساسية سواء والمدارس، أوالوحدات الصحية، والأسواق التجارية، والخدمات الترفيهية من ملاعب ومساحات خضراء شاسعة مُحيطة بالوحدات السكنية، كما تم اصطحاب الوفد إلى مواقع المشروعات الجاري تنفيذها، والمقرر تسليمها خلال الشهر المقبل.

وقدم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، لمسؤولي البنك الدولي، عرضاً توضيحياً عن موقع المدينة المُتميز، حيث تُعد المدينة من أكبر المدن الجديدة الواعدة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بها ضمن المشروع 88788 وحدة سكنية، وجارٍ إسناد تنفيذ 33300 وحدة سكنية أخرى.