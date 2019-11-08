انخفض أسعار الذهب جنيها واحدا في تعاملات اليوم، مقارنة بالأمس، حيث وصل سعر الذهب عيار 24، 761.15 جنيه، بينما بلغ عيار 21 في تعاملات سوق المال اليوم 666.02 جنيه.

ووصل سعر الذهب 18 لـ 570.87 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فبلغ 5,328 جنيه في تعاملات اليوم.