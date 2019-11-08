مزاد علني لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة يوم 13 نوفمبر.. إليك التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادا علنيا لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة وبضائع جمرك البيوع الجمركية بمطار القاهرة وجمرك غمرة والملاحق الخارجية وجمرك الإسكندرية، وذلك يوم 13 نوفمبر الحالي.

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي.

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع من دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطا لدخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

أولًا: سيارات جمرك مطار القاهرة

صالون ونقل وجيب وموتو ورأس جرار وموتوسيكل ماركات:

(هامر / هونداي / نيسان / دودج / بورش / مرسيدس / هوندا / تويوتا / BMW / أوسكار / لكزس / سوزوكي / فولكس / شيروكي / جاجوار / كيا / بيجو / ميتسوبيشي / شيفروليه / دايو / ماز).

ثانيًا: بضائع جمرك البيوع الجمركية بمطار القاهرة وجمرك غمرة والملاحق الخارجية وجمرك الإسكندرية:

(طابعة / ملابس / خصل شعر صناعي / تليفون محمول / ساعة / نظارة / شنطة / فازلين / كربونات كالسيوم / قطع غيار سيارات / بودرة / فلاش).