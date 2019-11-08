أصيبت سيدة، منذ قليل، في حادث انهيار منزل مكون من طابقين من الطوب اللبن، بدرب العيد بمنطقة الشيخ طعمه بمدينة بني سويف، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورجال الوحدة المحلية لمدينة بني سويف إلى مكان انهيار المنزل لرفع الانقاض وتيسير حركة المرور بالمنطقة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى وتدعى "شيماء.ف.ح" 30 سنة، مصاباً بكسر بالذراع الأيمن وجروح وكدمات متفرقة بالجسم إلى مستشفى بني سويف العام .

وأكد مصدر مسؤول أن المنزل المنهار صادر بحقه قرار إزالة من لجنة المنشآت ألايلة للسقوط، ولا يوجد به أحد من السكان، وأن السيدة المصابة تصادف مرورها من أمام المنزل .