قرر رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعيين القطب في حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينيت وزيرا للدفاع.

وجاء في بيان أصدره حزب "الليكود"، أن رئيس الوزراء اجتمع في مكتبه صباح أمس مع بينيت وعرض عليه هذا المنصب، وقد قبل الأخير الاقتراح بحيث سيتم طرحه على مجلس الوزراء، خلال جلسته المقبلة.

ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، وافق بينيت على تعيين وزير دفاع آخر عند إقامة حكومة جديدة، واتفق نتنياهو وبينيت على تشكيل "الليكود" واليمين الجديد كتلة مشتركة في الكنيست والتعاون سوية خلال دورته الحالية.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن "نفتالي بينيت":