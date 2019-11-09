أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للعام الدراسي الجديد، 2020،2021، على مدارس النيل الحكومية، في فروع المدارس، القاهرة الجديدة (الأندلس – الياسمين) والشيخ زايد والشروق ودمياط الجديدة والسادات وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة، مشيرة الى أن التقدم سيكون عبر الرابط التالي "http://nes.moe.edu.eg ".

وقال الدكتور حسن فارس رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مصر للإدارة التعليمية" المسؤولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، إن مدارس النيل تمنح الطلاب شهادة معتمده دولياً من جامعة كامبريدج البريطانية تتيح للطالب التقديم المباشر بجامعة كامبريدج دون أي اختبارات.

وأوضح فارس، أن "منظومة مدارس النيل المصرية تستمر في التقدم، وتفتح باب التقديم للعام الجديد 2020/2021 بعد أن حققنا نجاحات كبيرة في ظل إقبال منقطع النظير على المدارس خلال العام الماضي مما يؤكد ثقة المجتمع ويكلل نجاحات المنظومة".

وكانت إدارة مدارس النيل قررت تنظيم معرض "kids expo"، أمس الجمعة واليوم السبت، لأولياء الأمور لتعريفهم بنظام الدراسة في المدارس، وشهد مشاركة جماهيرية بكثافة، وسجل نسبة إقبال على التقديم بمدارس النيل بفروعها المختلفة (الأندلس - الياسمين - الشروق - الشيخ زايد ) غير مسبوقة الأمر الذي يعكس مدي ثقتهم الكبيرة في إدارة المدارس وفي المحتوي التعليمي والتربوي الذي نقدمه للطلاب.