شيع الآلاف من أهالي مدينة العريش بشمال سيناء، جثمان شهد أحمد كمال الطالبة بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، والتي لقيت مصرعها غرقا في النيل، حيث جرى العثور على جثمانها خلال الساعات الماضية في مياه النيل بالوراق.

وكان المئات من أهالي العريش تجمعوا أمام مشرحة زينهم بالقاهرة لمتابعة استخراج تصريح الدفن، وجرى نقل جثمانها إلى مقابر مدينة العريش، بعد تصريح النيابة بالدفن.

كان في انتظار الجثمان بمسجد النصر بالعريش، أعداد كبيرة من الأهالي بينهم رموز شعبية وزميلات الطالبة، وأبناء عائلتها بعد إعلان مكبرات الصوت بالمساجد بمكان وموعد الصلاة.

وعقب إتمام صلاة الجنازة بمسجد النصر، شيع الأهالي الجثمان إلى مقابر مدينة العريش سيرًا على الأقدام.

وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة فتاة مجهولة في العقد الثاني من العمر غارقة في مياه النيل بالوراق، ترتدي ملابسها بالكامل، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها، وجرى نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فيها. اللازم وتم العرض على النيابة العامة.

وحضر والد الطالبة "شهد" وتعرف على الجثمان وقرر أنها ابنته، وكانت تعاني من مرض نفسي "وسواس قهري" وتخضع للعلاج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية ومصدومة من علاقة عاطفية، وسبق أن حرر محضرا بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحدا.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة بالواقعة، والتي قررت تشريحها لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.