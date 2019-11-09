ارتفعت أسعار الإسمنت 90 جنيهاً للطن خلال 10 أيام، ليباع الطن بـ870 مقابل 780 فى عدد من الشركات المنتجة.

قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الشركات المنتجة أرسلت رسائل إلى الموزعين والوكلاء اعتبارا من اليوم السبت بالأسعار الجديدة، حيث أعلنت مجموعة السويس للإسمنت عن أسعارها ليباع الإسمنت العادة بـ930 جنيها للطن، فيما يباع الإسمنت المقاوم بـ970 جنيها للطن، وألزمت الموزعين بتلك الأسعار، مؤكدة بأن الشركة غير مسؤولة عن أي أسعار خلاف ذلك.

فيما رصد الزيني أسعار عدد من الشركات ليباع الإسمنت العادي في محافظتي الشرقية والمنوفية بـ920 جنيها وفي الغربية بـ922 جنيها، ومحافظتي الدقهلية ودمياط يباع طن الإسمنت بـ925 جتيها، فيما يباع الإسمنت المقاوم فى جميع مناطق الدلتا بـ 960 جنيها، والإسمنت الواحه جميع مناطق الدلتا بـ870 جنيها.

ومن جهته، قال محمود مخيمر رئيس شعبة الإسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن سوق الإسمنت يعاني من الركود "مفيش سوق"، مشيرا إلى أن الموسم الشتوي هو الأقل إقبالا على مواد البناء نتيجة لتراجع حركة البناء بالمقارنة بالصيف وعودة العاملين بالخارج ووجود نشاط في حركة البناء، واصفا رفع شركات الإسمنت للأسعار بشكل متدرج بغير المبرر.