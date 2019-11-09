وضعت إدارة الحماية المدنية بالأقصر، خطة محكمة لتأمين احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، فضلا عن انتشارًا موسعًا لخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن المهمة والحيوية، والتمشيط المستمر والدوري، عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.

وكلفت إدارة الحماية المدنية، خبراء المفرقعات، بفحص وتعقيم السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات، لعمليات التمشيط بشكل دوري، لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير.

وشددت إدارة الحماية المدنية، على ضرورة تأمين الطرق المؤدية للدير، بالتنسيق مع العميد طارق محمد الهم مدير إدارة مرور الأقصر، والعقيد حاتم حمدون نصر، وكيل إدارة مرور الأقصر، لتكثيف تواجد الأوناش المرورية، من أجل عمليات رفع السيارات المتروكة بمحيط الدير، وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير، للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين الاحتفالات.

وناشدت إدارة الحماية المدنية الدير والمواطنين، في حالة الاشتباه بأي جسم غريب، أو سيارة متروكة بمحيط الدير، أو حقيبة مجهولة، سرعة إبلاغ رجال المفرقعات أو الاتصال على رقم (180)، مشيرة إلى أن فريق من خبراء المفرقعات التابع لإدارة الحماية المدنية، سيتوجه على الفور لفحص البلاغ.

يذكر أن احتفالات دير "مارجرجس" بجبل الرزيقات، تقام في الفترة من 11 حتى 17 نوفمبر الجاري.