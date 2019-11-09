قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فضل رؤية شخص للنبي محمد عليه السلام في المنام كبير، حيث ذكر أنه من يرى النبي في المنام يحرّم الله عليه النار، ويعده بالجنة، ويحقق له الشفاعة، موضحًا أن أخلاق الرسول قبل نزول الوحي كان لها أثر كبير في نشر الدعوة، فكان يلقب بالصادق الأمين، ثم جاء الإسلام متممًا لمكارم الأخلاق.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن المرء يُحشر مع من أحب، مستشهدًا بـ "رجلاً سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فرد عليه السلام: وما أعددت لها ؟ فقال الرجل، ما أعددت لها كثير صيام ولا كثير صلاة ولا صدقة، وإنما أعددت لها حب الله ورسوله، فقال له النبي، أبشر؛ المرء مع من أحب".

وأشار إلى أن رجلاً أعرابيًا وقف أمام النبي وبكى، فسأله النبي: ما يبكيك؟، فقال الرجل: يا رسول الله إني أحبك وأخشى أن يفرق الموت بيني وبينك، فيرد النبي: لمَ يا رجل ألا تطمع في الجنة؟، ورد الأعربي على رسول الله، قائلًا: يا رسول الله إن دخلت الجنة ستكون في منزلة لا أرقى أنا لها، فضحك النبي، صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا تحب أن تكون رفيقي في الجنة؟، فقال الرجل: بلى، فقال النبي، كن أحسن الناس خُلقًا، فطمع الرجل وقال: إن كنت أحسن الناس خلقًا وأكثرت من الصلاة عليك، فبشره الرسول، "أحملك على راحتي وأدخل بك الجنة".