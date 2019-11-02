قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الهمّة لا تتقيد بزمن ولا فراغ، حيث إن الهمّة هي همّة القلب، مضيفًا: "هناك بعض المشايخ شُعلة نشاط، يقضي وقته في توجيه وإرشاد الناس وإعطاء الدروس الدينية، وتطوير خطب الجمعة، بينما تجد آخر في غاية الكسل".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن هناك عددا من الأئمة لا يضيعون أوقاتهم، متابعا: "لو أن واحد منا قاس عدد مؤلفات الإمام السيوطي بعدد سنوات حياته، نقول مستحيل أن حياته تكفي لإنجاز مثل هذه المؤلفات العظيمة".

وتابع: "الناس تظن أن عُمر الأربعين هو نهاية العمر والصحة والهمم العالية"، وهذا فهم خاطئ، مستشهدًا بقول الله تعالى: "حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

واستكمل: "عمر الأربعين هو بداية الحياة، والأعمار في الحياة مجرد أرقام"، متابعا: الله ينظر إلى الأعمال.