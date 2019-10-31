سخر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من منتقدي تربيته لشاربه بزعم أنه مخالف للسنة النبوية، قائلا: "أنا ربيت شنبي العالم اتقلب، وأنا حر وعبد لله فقط، يقولك السنة على عيني ورأسي، بس روح أنت اتكحل وتعالى ما هي سنة برضوا".

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الناس مش عارفة إن تربية الشارب سنة، والنبى كان له شارب، والناس فاهمة إن السنة تربية لحية فقط، والناس نسيت الشارب واتكلمت على اللحية".

وتابع: "في سنة سايبينها الجماعة اللي عاملين نفسهم جايين من عصر الصحابة، لو قعد يتنطط عليك قوله اتكحل وانزل الشارع، وهذا أمر نبوي صريح".